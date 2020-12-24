В Навоийской области будет построена ветряная электростанция мощностью 500 МВт

Вчера принято постановление президента Узбекистана относительно реализации инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным правового портала Norma.uz, в рамках официальной встречи президента Узбекистана в ОАЭ 20 марта прошлого года с компанией-инвестором «Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar» (ОАЭ) подписано Соглашение о совместной реализации проекта по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации ветряной электростанции общей мощностью 500 МВт в Узбекистане. Для реализации проекта инвестором создана проектная компания «Shamol Zarafshan Energy».

Документом утверждено трехстороннее инвестиционное соглашение, заключенное 10 июня 2020 года между Правительством Узбекистана в лице Мининвествнешторга, инвестором и проектной компанией.

Наряду с этим проектом в Узбекистане осуществляется строительство ряда электростанций ориентированных на производство экологически дружественной энергии. В частности, в Карманинском районе Навоийской области, в Нурабадском районе Самаркандской области, в Гиждуванском и Пешкунском районах Бухарской области.

Согласно публикации в газете «Правда Востока», в Узбекистане прорабатываются перспективные проекты, направленные на повышение доли «зеленой» энергетики в стране. Так, при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на основе государственно-частного партнерства на территории Караузякского района Республики Каракалпакстан планируется построить ветряную электростанцию мощностью 100 МВт. Уже наняты вспомогательные компании для проведения тендера. Готовится проект документов для проведения правовой и технической экспертизы.

На территории Шерабадского района Сурхандарьинской области будет построена фотоэлектрическая электростанция мощностью не менее 200 МВт. Проект реализуется при содействии Азиатского банка развития (АБР) на основе государственно-частного партнерства. В феврале был объявлен конкурс среди потенциальных участников проекта, и уже до 22 февраля число компаний-соискателей достигло 56. В настоящее время представители АБР проводят правовую и технологическую экспертизу выбранных земельных участков.

Другими перспективными проектами по «экологизации» электроэнергии в нашей стране обещают стать возведенные на территории Каттакурганского района Самаркандской области и Галляаральского района Джизакской области солнечные фотоэлектрические электростанций мощностью по 200 МВт каждая. 20 марта при техническом содействии Международной финансовой корпорации (МФК) был организован конкурс на основе государственно-частного партнерства между потенциальными инвесторами на тендер для его реализации. В настоящее время специалисты МФК проводят правовую и техническую экспертизу выбранных участков для дальнейшего оформления документации.