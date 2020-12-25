Узбекистан и Кыргызстан обсуждают возобновление автобусного сообщения

24 декабря в формате видеоконференции состоялись расширенные переговоры заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова с исполняющим обязанности премьер-министра, первым вице-премьер-министра Кыргызской Республики А.Новиковым. В мероприятии также приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, а также главы приграничных регионов двух стран, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Ключевой темой повестки дня стало обсуждение вопросов активизации двустороннего сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспортных коммуникаций и других направлениях в рамках ранее сформированных совместных тематических рабочих групп, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Были предметно обсуждены меры, направленные на углубление инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации между двумя странами, а также приграничными регионами. В целях системного взаимодействия в данных направлениях сторонами достигнута договоренность о регулярном пополнении разработанной «Дорожной карты» по углублению промышленной кооперации и обеспечению ее последовательной реализации.

Сторонами также был проведен подробный анализ выполнения проектов сотрудничества в сфере сельского хозяйства, по итогам которого определены дальнейшие шаги по расширению кооперации между сельскохозяйственными производителями и научно-исследовательскими институтами двух стран.

В ходе диалога было подчеркнуто приоритетное значение дальнейшего развития и укрепления стратегического партнерства в сфере транспорта и логистики. Положительно оценено возобновление воздушных перевозок и обсуждены возможности для открытия международного автобусного сообщения между крупными городами Узбекистана и Кыргызстана. Также были рассмотрены вопросы активизации сотрудничества по ряду проектов в транспортном секторе, в том числе по ускорению реализации проекта создания железнодорожного коридора «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Сторонами была отмечена важность активного вовлечения в сотрудничество администраций приграничных регионов, в том числе разработки ими отдельных «Дорожных карт» по развитию межрегиональных инвестиционных и торгово-экономических связей.