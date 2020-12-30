Узбекистан продолжит поддерживать негосударственные организации

Узбекистан 30 декабря 2020 09:43 (UTC+04:00)
Узбекистан продолжит поддерживать негосударственные организации

Государство продолжит поддерживать негосударственные некоммерческие организация. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису.

Было отмечено, что деятельность Общественного фонда поддержки негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества должна быть сосредоточена на решении актуальных проблем на местах.

Негосударственные некоммерческие организации будут широко привлекаться на основе социального заказа к выявлению существующих проблем на местах, их глубокому анализу, выработке предложений по решению и обеспечению общественного контроля над их реализацией.

Отмечается, что подобное взаимодействие следовало бы широко внедрить прежде всего в таких сферах, как образование, культура, медицина, экология, строительство, кадастровый учет, транспорт, коммунальное хозяйство, занятость, социальные услуги. В следующем году на организацию этой работы из бюджета будет выделено 60 миллиардов сумов.

Предлагаю также создать институт постоянного представителя негосударственных некоммерческих организаций в Законодательной палате. Считаю, что он должен быть наделен полномочиями участвовать в заседаниях нижней палаты парламента, вносить предложения об отражении в принимаемых законах вопросов действенного общественного контроля и социального партнерств, — заявил президент.

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