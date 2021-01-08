В 2020 году на НПЗ Узбекистана переработано 1,844 млн тонн углеводородного сырья

В течении 2020 года на нефтеперерабатывающих заводах АО «Узбекнефтегаз» переработано 1 млн. 844,6 тыс. тонн углеводородного сырья и в результате произведено 843,9 тыс. тонн автобензина, 616,0 тыс. тонн дизельного топлива, 89,3 тыс. тонн авиакеросина и 118,4 тыс. тонн мазутного топлива, передает Trend со ссылкой на АО «Узбекнефтегаз».

Показатели использования производственных мощностей выполнены на 70,5 %, а установленный план производства-на 101,2%.

В I квартале 2020 года в результате замены катализатора на современный вид на гидроочистке газойла в ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» налажено производство дизельного топлива Евро-3, 4, 5 экологической категории и по итогам 2020 года произведено и поставлено потребителям 85,9 тыс. тонн Евро-3, 4, 5 дизельного топлива.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2020 года № ПП-4664 с 1 мая текущего года продажа нефтепродуктов ООО «Бухара НПЗ» осуществлялась исключительно через биржевую платформу.

В частности:

- Автобензин выставлен на торги в сумме 943,3 тыс. тонн, поставлено потребителям 533,7 тыс. тонн;

- Дизельное топливо выставлено на торги в сумме 879,6 тыс. тонн, поставлено потребителям 367,9 тыс. тонн;

- Углеводородный раствор в общей сложности выставлено на торги в количестве 23,6 тыс. тонн, поставлено потребителям 20,1 тыс. тонн;

- Мазутное топливо было выставлено на торги в общей сложности 19,4 тыс. тонн, из них 7,2 тыс. тонн поставлено потребителям.

Также на торги поставлено 43,0 тыс. тонн других видов нефтепродуктов, из них 27,3 тыс. тонн реализовано через биржевые торги на Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой бирже.

В целях создания бренда «UZBEKNEFTGAZ» согласно решению Правления АО «Узбекнефтегаз» №54 от 2020 августа 28 года проведена полная реконструкция АЗС № 24 «Башлык» и №70 «Тахтапул», расположенных в городе Ташкенте.

В июле 2020 года были подписаны соглашения между ООО «Бухара НПЗ», «Honeywell UOP» (США) и «SK E&C» (Южная Корея) о модернизации и разработке проекта основы реконструкции (FEED) Бухарского нефтеперерабатывающего, ведется практическая работа по разработке основного проекта.

Реализовано ряд мер по полному удовлетворению спроса потребителей республики на нефтепродукты.

В частности, были скоординированы работы по полному производству нефтепродуктов, запланированные нефтеперерабатывающими заводами, приняты меры по созданию запасов нефтепродуктов.

Для справки, на местах созданы запасы 141,4 тыс. тонн дизельного топлива и 52,5 тыс. тонн автобензина.

В целях обеспечения реализации постановления президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2020 года № ПП–4699 «О мерах по повсеместному внедрению цифровой экономики и электронного правительства» в ООО «Кучликская нефтебаза» и ООО «Бухарский НПЗ» внедрена автоматизированная система учета нефтепродуктов (АСКУН), движение нефтепродуктов полностью контролируется электронным способом Центральным производственно-диспетчерским управлением АО «Узбекнефтегаз».

В 2020 году в рамках программы локализации нефтеперерабатывающими заводами АО «Узбекнефтегаз» произведено продукции на общую сумму 1 124,0 млрд. сумов.

По сокращению импорта осуществлены разработки на общую сумму 215,5 тыс. долларов США.

Кроме того, совместно с Узбекским научно-исследовательским институтом химии и фармацевтики был заменен адсорбент 5,1 тонны SAS-851 (Франция) на адсорбент местного УзАД-1, сэкономив 20,0 тысячи долларов США.