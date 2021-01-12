Президент Узбекистана ознакомился с инвестпроектами на 2021 год

Шавкату Мирзиёеву представили крупные инвестпроекты, которые коммерческие банки планируют реализовать в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Их общая сумма в 2021 году составляет 120 трлн сумов.

Кроме того, разработано 14 крупных инвестпроектов на сумму около $1 млрд в сфере производства стройматериалов, легкой промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимической промышленности, машиностроении и других.

В Сырдарье уже запущен проект по производству полиэтиленовых мешков и мягких контейнеров, в результате создано 2 тысячи новых рабочих мест. В продолжение этого «Узпромстройбанк» планирует реализовать проект на $94 млн по производству нетканых материалов типа «спанбонд-мелтблаун».

Главе государства были презентованы и инвестиционные проекты в столице.

По итогам 2020 году было освоено $3,7 млрд, реализовано 306 проектов на сумму более 11 трлн сумов, создано около 13 тысяч новых рабочих мест.

На 2021−2023 годы подготовлено 1 277 инвестпроектов на сумму более 109 трлн сумов. Ожидается, что почти $4,9 млрд из этой суммы составят иностранные инвестиции и кредиты. Это позволит создать около 86 тысяч рабочих мест.

В этом году в эти проекты из всех источников будет инвестировано $4,1 миллиарда долларов. Планируется запустить 454 проекта и трудоустроить около 29 тысяч человек.