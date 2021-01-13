Uzbekistan Airways выполнит два рейса по направлению Ташкент-Сеул

В Uzbekistan Airways сообщили об утверждении рейсов по маршруту «Ташкент-Сеул» с возможностью перевозки иностранных граждан, в том числе граждан Узбекистана, имеющих действующее разрешение на въезд в Корею, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.

Рейсы будут выполняться 28.01.2021 и 11.02.2021 – в эти даты перевозка иностранных граждан с действующей визой по маршруту Ташкент – Сеул будет осуществляться при соблюдении следующих условий:

— Наличие действующей въездной визы (за исключением виз типа – «С», выданной до 05.04.2020г.)

— Наличие негативного результата теста на COVID-19, выполненного по методу ПЦР, выданной одной из утвержденных Посольством Кореи в Узбекистане лабораторией не ранее, чем за 72 часа до момента вылета.

Справка должна быть заверена печатью Посольства Кореи в Узбекистане.

— Количество кресел ограничено по причине действия ограничений со стороны Кореи. Максимально допустимое количество пассажиров на наших рейсах – 165 пассажиров.

Также, в указанные даты возможна перевозка транзитных пассажиров, следующих из Ташкента через аэропорт Incheon в третьи страны при условии стыковочного времени менее 24 часов, наличия справки ПЦР-обследования, заверенного Посольством Кореи в Узбекистане.

Ответственность за соблюдение правил въезда в страны конечного назначения или дальнейшего транзита в полной мере возлагается на транзитных пассажиров.

На остальные планируемые даты рейсов (21.01.21, 04.02.21, 18.02.21) действуют прежние ограничения, то есть, на рейсы будут допущены только граждане Кореи и иностранные граждане с визами F-5, F-6 при наличии справки ПЦР-обследования, заверенного Посольством Кореи в Узбекистане. Также, на этих рейсах перевозка транзитных пассажиров не осуществляется.

По приезду в Республику Корея все пассажиры обязаны сдать ПЦР-тест и пройти 14-ти дневную самоизоляцию по месту жительства.

В случае отсутствия места прохождения самоизоляции, пассажиры обязаны пройти самоизоляцию в специальных государственных карантинных учреждениях за свой счет в расчете 2,100,000 KRW за период пребывания.