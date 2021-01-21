В Узбекистане импорт автомобилей в 2,2 раза превысил экспорт

В 2020 году импорт автомобилей в Узбекистан в 2,2 раза превысил их экспорт. Как передает Trend со ссылкой на spot.uz, это следует из данных Государственного комитета по статистике.

За 12 месяцев в страну ввезли автомобили на $475,1 млн, тогда как отправили на $208,7 млн. И это несмотря на то, что экспорт вырос на 30%, а рост импорта замедлился до 7%.

Осенью стало известно, что основным рынком отечественных автомобилей является Казахстан — туда в год отправляют более 10 тыс. автомобилей. В тройку лидеров также входят Азербайджан и Украина.