В Узбекистане импорт автомобилей в 2,2 раза превысил экспорт
В 2020 году импорт автомобилей в Узбекистан в 2,2 раза превысил их экспорт. Как передает Trend со ссылкой на spot.uz, это следует из данных Государственного комитета по статистике.
За 12 месяцев в страну ввезли автомобили на $475,1 млн, тогда как отправили на $208,7 млн. И это несмотря на то, что экспорт вырос на 30%, а рост импорта замедлился до 7%.
Осенью стало известно, что основным рынком отечественных автомобилей является Казахстан — туда в год отправляют более 10 тыс. автомобилей. В тройку лидеров также входят Азербайджан и Украина.
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