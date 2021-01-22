Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 2,98%

Узбекистан в январе-декабре 2020 года увеличил генерацию электроэнергии на 2,98% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В отчетном периоде, по данным Госкомстата Узбекистана, предприятия страны выработали более 64,63 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Также в январе-декабре в Узбекистане произведено около 27,7 млн. Гкал теплоэнергии, что на 12,25% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.