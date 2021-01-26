Министр энергетики Узбекистана провел переговоры с министром инвестиций Саудовской Аравии

24 января 2021 года состоялись переговоры министра энергетики Республики Узбекистан Алишера Султанова и министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халеда Аль-Фалиха, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Переговоры прошли в преддверии официальной церемонии начала строительства теплоэлектростанции в г. Ширин, Сырдарьинской области мощностью 1500МВт при участии компании «Acwa Power».

Как отметил в начале встречи Халед Аль-Фалих, данный приезд делегации Саудовской Аравии в Узбекистан является первым зарубежным визитом после длительного карантина, вызванного пандемией.

Министр инвестиций подчеркнул, что со времени своего последнего визита в г. Ташкент в 2017 году, он видит, что трансформация экономики Узбекистана сделала скачок на 100 лет. Беспрецедентные изменения произошли и в энергетическом секторе, наращивается выработка электроэнергии, развивается солнечная и ветровая энергетика.

Арабской стороной была особо подчеркнута открытость и профессионализм в ведении бизнеса в Узбекистане на современном этапе, что стало возможным благодаря лидерским качествам Президента страны и позволило крупным инвесторам и энергетическим компаниям войти на перспективный узбекский энергетический рынок.

Халед Аль-Фалих также выразил уверенность, что реализуемый компанией ACWA Power проект по строительству ТЭС в Сырдарьинской области – только начало для крупномасштабных инвестиций саудовских компаний и в другие секторы экономики страны.

Также, главой делегации было отмечено стратегическое решение Президента Узбекистана по развитию водородной энергетики путем создания научного центра. Саудовская сторона подчеркнула, что питает большие надежды на сотрудничество в сфере водородной энергетики в рамках начинающего проекта по созданию научно-исследовательского центра по водородной энергетике в Узбекистане с компанией ACWA Power.

Саудовская Аравия реализует стратегию по постепенному переходу от традиционных к экологически-чистым источникам энергии. Аль-Фалих сказал, что Узбекистан обладает необходимым потенциалом, чтобы стать крупнейшим энергетическим игроком в регионе и Саудовская Аравия готова стать стратегическим партнером, привлечь крупные инвестиции и передовые технологии, такие как водородная энергетики, а также наладить программы по обучению квалифицированных кадров.

По итогам переговоров сторонами достигнута договоренность о наращивании сотрудничества в энергетической сфере.