Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить прямые рейсы в Узбекистан

Вице-премьер, председатель Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Азиз Абдухакимов провел переговоры с делегацией кувейтской авиакомпании Jazeera Airways во главе с вице-президентом Равиндраном Бхаратханом. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы запуска прямых авиарейсов из Кувейта в города Узбекистана, увеличение потока кувейтских туристов в республику и развитие сотрудничества в сфере туризма.

Кувейтская делегация выразила заинтересованность в открытии нового регулярного авиамаршрута «Эль-Кувейт – Ташкент» с марта 2021 года, а также в перспективе в другие туристические центры Узбекистана.

Руководство Госкомтуризма заверило гостей в полной поддержке инициатив Jazeera Airways по расширению географии полетов в Узбекистан, а также в оказании содействия в скорейшем получении разрешения на выполнение авиарейсов.