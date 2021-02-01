Узбекистан впервые принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии

В очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), состоявшемся 29 января текущего года в формате видеоконференции, впервые принял участие представитель Узбекистана, как страны получившей статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Соответствующее решение было принято 11 декабря 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В заседании ЕЭК приняли участие первый заместитель премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан, председатель Евразийского экономического совета А.Смаилов, заместитель Председателя правительства Российской Федерации А.Оверчук, исполняющий обязанности Премьер-министра Кыргызской Республики А.Новиков, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь С.Петришенко и Председатель коллегии ЕЭК М.Мясникович.

Республику Узбекистан представил заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков.

В своём выступлении глава узбекской делегации обозначил основные направления взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС в статусе страны-наблюдателя. Отмечена важность выстраивания конструктивного сотрудничества на принципах равноправия, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга.

Повестка заседания включала в себя широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено актуальности укрепления промышленной кооперации в приоритетных сферах таких, как машиностроение, энергетика, электротехника, текстильная и фармацевтическая отрасли, сельское хозяйство.

Следует отметить, что за последние четыре года объём торговли между Узбекистаном и странами ЕАЭС вырос на 75 процентов и сегодня на долю государств ЕАЭС приходится более 30 процентов внешнеторгового оборота Узбекистана.