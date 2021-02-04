Названа область Узбекистана с наименьшим показателем перевозки жителей автомобильным транспортом

За январь-декабрь прошлого года лидером по перевозке пассажиров автомобильным транспортом стал Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата, передает Trend со ссылкой на repost.uz.

По данным ведомства, количество ташкентских пассажиров, которые перевозятся с автомобилями, в процентном соотношении составляет 19,2 процента, тогда как Хорезмская область располагается в конце списка с показателем в 7 процентов.

Регионы с наибольшей долей в общем объеме пассажиров, перевозимых автомобильным транспортом:

Ташкент – 19,2 процента;

Андижанская область – 12,3 процента;

Ташкентская область – 11,6 процента;

Ферганская область – 11,3 процента;

Самаркандская область - 7,9 процента;

Наманганская область – 7,8 процента;

Хорезмская область – 7 процентов.

Отмечается, что доля общего объема перевозки пассажиров на автомобильном транспорте составляет 99,1 процента.