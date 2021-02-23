Государственный долг Узбекистана продолжит расти до 2023 года – Moody’s

Государственный долг Узбекистана будет показывать умеренный рост до 2023 года, но останется ниже значения B1, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody‘s, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

В финорганизации считают, что росту госдолга республики может поспособствовать большая гибкость обменного курса валюты и банковский сектор, который до сих пор остается сильно долларизированным.

Эксперты считают, что текущая программа реформ в Узбекистане является источником как положительного, так и отрицательного давления. Ослабляя государственный контроль, реформируя государственные институты и переориентируя внешнюю политику, реформы напрямую устраняют институциональные слабости, которые являются ключевым ограничением для рейтинга Узбекистана.

«В то же время открытие внутренней экономики для частной и международной конкуренции может привести к экономическим сбоям, в то время как социальная стабильность может оказаться под угрозой, если не будут приняты меры по распределению последствий рыночных реформ», — подчеркнул помощник вице-президента Moody’s Нишад Маджмудар.