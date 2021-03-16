Узбекистан готов наращивать инвестиционное сотрудничество с ЕАЭС

Состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Срдора Умурзакова с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем и членом Коллегии (министром) по торговле ЕЭК Андреем Слепневым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя. Был отмечен растущий международный авторитет ЕАЭС и расширяющаяся география сотрудничества с зарубежными странами, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Подчеркнуты положительные тенденции в развитии экономического партнёрства – так за последние четыре года объем торговли Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 75 процентов.

Говоря о перспективах дальнейшей совместной работе, стороны озвучили взаимную приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов, а также реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей для более тесного взаимодействия Узбекистана со странами ЕАЭС в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах.

Выражена обоюдная готовность к реализации совместных комплексных программ по наращиванию инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, формированию условий для беспрепятственной взаимной торговли и повышению эффективности использования транзитного потенциала региона.

В данном контексте был определен формат дальнейшей работы по упрощению логистических и таможенных процедур, снятию имеющихся барьеров, гармонизации технических регламентов и норм технического регулирования, повышению квалификации специалистов в области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также выработке и реализации мер, направленных на упрощение трудовой миграции и обеспечение защиты прав трудовых мигрантов.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития.

По итогам встречи была достигнута договоренность о налаживании механизма постоянных контактов с ЕЭК на экспертном уровне с целью оперативного решения всех возникающих вопросов, что будет способствовать развитию эффективного взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС.