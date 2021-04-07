«Узбекнефтегаз»: В первом квартале текущего года переработано 387,1 тыс. тонн углеводородного сырья

На нефтеперерабатывающих заводах, находящихся в ведении АО «Узбекнефтегаз», по итогам первого квартала 2021 года переработано 387,1 тыс. тонн углеводородного сырья и план выполнен на 122,0 процента, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В результате произведено 238,2 тыс. тонн автобензина, 75,8 тыс. тонн дизельного топлива, 15,0 тыс. тонн авиакеросина и 23,8 тыс. тонн мазута.

В первом квартале текущего года на Бухарском НПЗ произведено и поставлено потребителям 15,8 тыс. тонн дизельного топлива экологической категории Евро-3, 4, 5.

В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2020 года №ПП-4664, с 1 мая 2020 года Бухарским нефтеперерабатывающим заводом налажена продажа нефтепродуктов исключительно через биржевую платформу.

В частности, в первом квартале текущего года на биржевые торги было выставлено 186,8 тыс. тонн автобензина, из которых 119,5 тыс. тонн поставлено потребителям, 76,4 тыс. тонн дизельного топлива, из них потребителям поставлено 70,7 тыс. тонн, 8,3 тыс. тонн мазутного топлива, из них поставлено потребителям 1,2 тыс. тонн.

Другие виды нефтепродуктов выставлены на торги в объёме 7,7 тыс. тонн, из них 6,7 тыс. тонн реализовано через торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

Также с марта текущего года налажена продажа авиакеросина через биржевую платформу и доставка его потребителям по выгодным ценам.