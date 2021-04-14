Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр инвестиций Саудовской Аравии обсудили ход реализации совместных проектов

Вчера в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации министерства инвестиций и внешней торговли, в ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в инвестиционной, энергетической и финансово-технической сферах.

Стороны положительно оценили ход реализации компанией «ACWA Power» в Сырдарьинской и Бухарской областях проектов в энергетической сфере и выразили приверженность дальнейшему практическому взаимодействию по оказанию всесторонней поддержке и ускоренному их продвижению. Кроме того, были рассмотрены перспективы укрепления партнерства в данном секторе путем изучения новых перспективных проектов в других регионах Узбекистана.

Подчеркнут интерес саудовской стороны к расширению сотрудничества с Узбекистаном в сфере легкой промышленности, фармацевтики, производства строительных материалов, развития инфраструктуры и туризма.

Также был отмечен значительный потенциал для сотрудничества в финансово-технической сфере, в таких областях, как здравоохранение, образование, наука и инновации, сельское и водное хозяйство, жилищная и транспортная инфраструктура.

В ходе диалога сторонами были согласованы вопросы организации в первом полугодии текущего года в г.Эр-Рияде 4-го заседания Межправительственной комиссии.

По итогам переговоров достигнута договоренность о продолжении взаимовыгодного сотрудничества и проведении регулярных встреч в формате видеоконференцсвязи с целью системного мониторинга хода реализации совместных проектов и инициатив.