Узбекистан продолжает сокращать производство легковых, грузовых автомобилей и автобусов

По данным Госкомстата Узбекистана, в первом квартале 2021 года на предприятиях автопрома продолжалось сокращение производства легковых, грузовых автомобилей, автобусов и автомобильных двигателей, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Официальная статистика зафиксировала, что производство легковых автомобилей снизилось более чем на 40% и составило 44454. В январе-марте 2021 года было произведено 12682 автомобиля марки «Кобальт» (темпы роста к аналогичному периоду 2020 года составили 71,4 %), 6958 — «Нексия» (33,6 %), 8399 – «Джентра» (58,1 %), 12051 – «Дамас» (92,9 %), 1800 – «Спарк» (21,8 %) и 2564 – «Лабо» (174,4 %), отмечено в сообщении.

За три месяца в республике произведен 891 грузовой автомобиль (к соответствующему периоду 2020 года объем производства снизился на 12,1 %), 147 автобусов (- 52,9 %), 31,5 тыс. автомобильных двигателей ( — 51,2 %).

В объёме обрабатывающей промышленности удельный вес предприятий по производству, ремонту, сборке машин и оборудования, производству автомобилей, прицепов, полуприцепов и другой готовой продукции составил 15,4 % (индекс физического объема к январю-марту 2020 года составил 88,5 %), резюмирует Госкомстат.

Как сообщалось ранее со ссылкой на информацию главы государства, большинство предприятий узбекского автопрома в скором времени будут выставлены на продажу

До 1 июля будет начата трансформация 40 предприятий отрасли. Для развития конкурентной среды в сфере указано на необходимость подготовки к приватизации 23 предприятий, производящих запасные части и комплектующие. Поставлена задача выставить на торги доли «Узавтосаноат» в 14 организациях, не связанных с основной деятельностью компании.

Данная отрасль является одной из ведущих в национальной экономике, на ее долю приходится 11 процентов промышленного производства, отметил Президент. Однако, по мнению международных экспертов, имеется возможность увеличения производства в этой промышленности в несколько раз.

Сегодня ряд компаний проявляет интерес к инвестированию в машиностроительную отрасль Узбекистана, организации производства.

В связи с этим глава государства поручил внедрить равные условия для производителей исходя из уровня локализации. Подчеркнуто, что при этом необходимо направить инвестиции в промышленную сборку автомобилей, производство 50-60 тысяч бюджетных авто- и электромобилей в год.

В текущем году в Хорезмской области будет введено в строй предприятие по выпуску кузовных деталей, еще 4 проекта локализации будут реализованы в Андижанской, 2 проекта – в Навоийской области. В рамках кооперационной платформы 122 частными предприятиями будет освоен выпуск 80 видов деталей.