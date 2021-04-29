ВВП на душу населения в Узбекистане незначительно вырос
Внутренний валовый продукт на душу населения в Узбекистане вырос на 1%. Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщает Госкомстат.
Одновременно отмечено замедление индекса-дефлятора ВВП до 111,0%.
Добавим, ВВП на душу населения определяется делением общего его объема в текущих ценах на среднюю численность населения страны за определенный период времени. Так, в январе-марте 2020 года средняя численность населения в нашей стране составила: – 33,9 млн человек, а в этом году – 34,6 млн человек.
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