В Риге создается Торговый дом Узбекистана

Договоренность о создании в Риге Торгового дома Узбекистана достигнута по итогам организованных 29 апреля посольством Узбекистана в Латвии онлайн-переговоров между председателем наблюдательного совета BMB TRADE GROUP Бекзодом Маматкуловым и руководителем латвийской компании «Outdoоr Media» Владимиром Гальпериным, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На мероприятии принял участие посол Узбекистана Кадамбай Султанов.

В ходе видеосвязи представители компаний презентовали подробные сведения о своей деятельности, обменялись актуальной информацией об особенностях практики и нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы создания за рубежом торговых домов Узбекистана, а также мерах стимулирования и поддержки экспортоориентированной деятельности узбекских компаний.

Участники мероприятия подчеркнули, что Узбекистан и Латвия являются активными торговыми партнерами. Для узбекских компаний представляет значительный интерес использование латвийской инфраструктуры для дальнейшего выхода на обширные европейские рынки. Особо отмечено, что активизации торгово-экономических и инвестиционных связей с Европейским союзом будет способствовать полученный в апреле Узбекистаном статус бенефициара системы преференциальной торговли с ЕС «GSP+».

Отмечено также, что торговый дом в г.Риге позволит наладить постоянные контакты между деловыми кругами двух стран и организовать системный экспорт товаров отечественного производства в Латвию и далее в страны Балтии, Скандинавии, Восточной, Центральной и Западной Европы.

На встрече обговорены практические аспекты создания узбекского торгового дома в г.Риге.