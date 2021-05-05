На ферганском НПЗ разработали улучшенный вид авиационного бензина Б-92

На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате проведенной в 2021 году масштабной исследовательской работы, разработан авиационный бензин марки Б-92, который полностью соответствует межгосударственному ГОСТу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Узбекистана.

Авиационный бензин, наряду с авиационным керосином является топливом для самолетов. Поршневые двигатели, которыми оборудуются небольшие самолеты и вертолеты, работают именно на авиационном бензине.

Собственная разработка на Ферганском НПЗ авиационного бензина марки Б-92 дает возможность наладить его выпуск, как с целью своевременного удовлетворения спроса на внутреннем рынке, так и наладить экспорт данного вида топлива.

Авиатопливо марки Б-92 востребовано для заправки легких самолетов АН-2, а значит его отечественное производство будет способствовать развитию регулярных рейсов внутри республики, в том числе и в Сохский район Ферганской области, для 80-тысячного населения которого жизненно важно создание «воздушного моста».

Отметим, что ранее Ферганский НПЗ производил по ТУ (техническим условиям) авиационный бензин марки Б-92.

Топливо для самолетов бывает двух видов бензин авиационный и керосин авиационный. При проведении исследовательской работы, в новой формуле авиабензина было сокращено содержание Б-92 тетраэтилсвинца, что не повлияло на возможность обеспечения нормальной работы двигателей вне зависимости от рабочего режима с одновременным расширением ресурсов бензина и снижением токсичного тетраэтилсвинца.