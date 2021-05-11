В Ташкенте состоялось 8-е заседание узбекско-французской межправительственной комиссии

Вчера под председательством заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франции Франка Риестера состоялось 8-е заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в заседании приняли участие более 50 представителей ведомств, крупных французских компаний и банков, а также руководители профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и коммерческих банков с узбекской стороны.

Повестка мероприятия охватила широкий спектр вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, туризма, транспорта и других направлениях.

Главой французской делегации была дана высокая оценка динамике и эффективности проводимых в Узбекистане системных преобразований в различных секторах экономики, а также озвучена готовность к дальнейшему расширению экономических связей с Узбекистаном, как с одним из ключевых партнеров Франции в Центральной Азии.

В ходе мероприятия отмечалось, что визит президента Узбекистана во Францию в октябре 2018 года послужил основой для перехода на принципиально новый уровень узбекско-французского партнерства, а достигнутые в ходе визита договоренности успешно реализуются благодаря тесному и скоординированному взаимодействию соответствующих министерств и ведомств двух стран.

Ключевой темой заседания стали меры по дальнейшему расширению инвестиционного сотрудничества. Было озвучено, что на сегодняшний день в Узбекистана осуществляют свою деятельность 44 предприятия с участием французского капитала, направлениями деятельности которых являются строительство, туризм, сельское хозяйство и оказание услуг. В частности, отмечены достигнутые результаты в реализации совместных проектов с такими крупными французскими компаниями, как «Airbus», «Total Eren», «Eiffage» «Thales», «Vinci», «Rungis», «Orano», «Suez», «Leroy Merlin», «Sanofi», «Fives», а также банками «Natixis», «Credit Agricole» и «Bpifrance».

Также был обозначен значительный потенциал для углубления инвестиционного сотрудничества в сферах альтернативной энергетики, геологоразведки, развития инфраструктуры, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и банковско-финансового сектора. В отдельном порядке были обсуждены возможности для привлечения французских компаний к участию в программе приватизации государственных активов в Узбекистане.

В ходе заседания была достигнута договоренность, что стороны продолжат работу по увеличению товарооборота путем налаживания более тесного взаимодействия между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран с целью реализации совместных практических мер по устранению имеющихся барьеров во взаимной торговле, а также налаживанию прямых связей между производителями двух стран. Также были намечены дальнейшие шаги по привлечению прямых французских инвестиций и технологий в рамках реализации новых перспективных проектов в различных отраслях экономики Узбекистана.

Участники заседания получили возможность озвучить предложения о развитии дальнейшего партнерства и представить презентации конкретных проектов в таких направлениях, как энергетика, производство строительных материалов, химическая промышленность, фармацевтика и других отраслях.

По итогам заседания были подписаны «Дорожная карта» по двустороннему экономическому сотрудничеству на 2021-2030 годы между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерством внешней торговли и экономической привлекательности Франции, Программа сотрудничества с Французским агентством развития на 2021-2025 годы, финансовый протокол о финансировании проекта по созданию международного всесезонного курорта «Бельдерсай – Чимган – Нанай», финансовый протокол о финансировании проекта по модернизации и управлению системой водоснабжения г.Ташкента, реализуемого компанией «Suez», финансовое соглашение по строительству компанией «Total Eren» совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и подразделением Французского агентства развития «Proparco» фотоэлектрической станции в Самаркандской области, а также ряд двусторонних документов по сотрудничеству между профильными министерствами и ведомствами Узбекистана и французскими компаниями.