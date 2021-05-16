Узбекистан установил дипотношения с Доминикой

14 мая в Нью-Йорке было подписано совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Содружеством Доминики, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН, посол Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Доминики при ООН, посол Лорин Баннис-Робертс.

Содружество Доминика является островным государством, находящимся в восточном Карибском море. Площадь страны составляет 751 кв. км, население — около 70 тысяч человек. Доминика входит в Британское Содружество наций, Карибское Сообщество (CARICOM), Карибский Общий рынок, а также Организацию Восточно-карибских государств.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении совместной работы в рамках международных организаций, в том числе в структуре ООН. Достигнута договоренность о поддержании регулярных двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества между Узбекистаном и Содружеством Доминики, говорится в сообщении.

Содружество Доминики стало 137-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.

3 февраля Узбекистан установил дипломатические отношения с Сан-Марино.