Кыргызстан рассмотрит возможность экспорта дизельного топлива в Узбекистан

Министерство энергетики и промышленности предлагает разрешить экспорт дизельного топлива в Узбекистан. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение, передает Trend со ссылкой на Gezitter.org.

Постановление говорится о предложении разрешить кыргызстанским нефтеперерабатывающим заводам продавать дизельное топливо в соседние страны.

Как написано в документе, в связи с усилением экономической активности субъектов на внутреннем потребительском рынке наблюдается значительный приток импортируемых нефтепродуктов. В результате предложение превышает спрос.

В то же время дизельное топливо отечественного производства не пользуется спросом, так как уступает импортируемым аналогам по качеству и себестоимости.

Резкое снижение объемов реализации приводит к переполнению резервуарного парка, что в последующем парализует процесс переработки сырой нефти и спровоцирует остановку не только нефтеперерабатывающих заводов.

Вследствие вышеизложенного просят разрешить отечественным нефтеперерабатывающим заводам осуществлять экспорт дизельного топлива в Республику Узбекистан.

Напомним, до этого вводился временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы территории ЕАЭС.