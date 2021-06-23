Узбекистан, Россия намерены увеличить проекты промышленной кооперации

Вчера в Москве состоялась встреча сопредседателей узбекско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству заместителя Премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития России Максима Решетникова, в ходе которой состоялся конструктивный обмен мнениями о ходе двустороннего экономического партнерства и дальнейших шагах по его углублению, сообщает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), стороны отметили успешное проведение заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, отметив, что подобный формат взаимодействия является эффективным инструментом укрепления узбекско-российского многопланового сотрудничества.

Обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества – стороны высоко оценили динамику увеличения притока российских инвестиций в экономику Узбекистана и подчеркнули важность увеличения совместных проектов промышленной кооперации. По мнению участников встречи, данное направление обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития с учетом технологических возможностей российских производителей и сырьевой базы и экономических ресурсов Узбекистана.

Отмечен позитивный тренд развития взаимной торговли: так по итогам 2020 года рост узбекско-российского товарооборота составил 13 процентов по отношению к 2019 году, а в период с января по май текущего года этот показатель вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост экспорта Узбекистана в Россию вырос на 24 процента.

В данном контексте стороны обсудили ход реализации договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, достигнутых в ходе заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которое состоялось в октябре 2020 года в г.Бухаре. Достигнута договоренность активизировать работу соответствующих министерств и ведомств двух стран и организовать заседания 9 профильных подкомиссий в целях обсуждения повестки очередного заседания Комиссии и проработки новых инвестиционных проектов и торговых соглашений.

По итогам встречи стороны наметили дальнейшие шаги по практическому взаимодействию в целях ускоренного решения общих задач в рамках двустороннего экономического сотрудничества.