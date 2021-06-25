Enter Engineering, Уралмаш построят обогатительный завод в Узбекистане

Enter Engineering и Уралмаш (входит в промышленную группу Газпромбанка) построят обогатительную фабрику на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (Алмалыкский ГМК) в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Уралмаша.

От консорциума EPC-контракт на проектирование, закупку и строительство комплекса Медно-обогатительной фабрики в городе Алмалык (МОФ-3) подписали Альфонсо Самонте Тенгко — уполномоченный представитель Enter Engineering, и Ян Центер, генеральный директор группы УЗТМ-КАРТЭКС. Общая стоимость контракта — 2 млрд долларов, дата реализации проекта — 2023 год. От имени АГМК подписал Баходиржон Сидиков, директор проектного офиса по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения Ёшлик-1».

Как следует из документа, Enter Engineering и Уралмашзавод совместно построят «под ключ» фабрику на Алмалыкском ГМК: EE выполнит работы по проектированию и строительству объекта, а УЗТМ поставит полный комплекс технологического оборудования. Предполагается, что для МОФ №3 мощностью 60 млн т в год УЗТМ-КАРТЭКС изготовит более 100 единиц техники, в том числе крупнообъемные мельницы, дробильно-перегрузочные установки, конусные дробилки среднего дробления, пресс-валки, грохоты разных типов, секции флотационных машин емкостью 300 кубов и другое оборудование.

«Алмалыкский ГМК реализует инвестиционный проект «Освоение месторождения Ёшлик I», который позволит значительно увеличить объёмы добычи и переработки руды, с применением современных технологий. С началом добычи руды из месторождения «Ёшлик» и его последующим объединением с действующим карьером «Кальмакыр» это месторождение будет одним из самых крупных в мире. Подписанный контракт, по сути, является самым важным шагом в реализации всего проекта», — говорит Баходиржон Сидиков. По его словам, выбор консорциума для исполнения контракта основан на его конкурентных преимуществах по стоимости, срокам ввода в эксплуатацию фабрики и условиям привлечения финансирования на всю сумму контракта. При оценке предложений также учитывались возможности привлечения консорциумом местных трудовых ресурсов, а также локализации производства запасных частей и материалов для используемого оборудования на Центральном ремонтно-механическом заводе АО «Алмалыкский ГМК».

По его словам, выбор консорциума для исполнения контракта основан на его конкурентных преимуществах по стоимости, срокам ввода в эксплуатацию фабрики и условиям привлечения финансирования на всю сумму контракта. При оценке предложений также учитывались возможности привлечения консорциумом местных трудовых ресурсов, а также локализации производства запасных частей и материалов для используемого оборудования на Центральном ремонтно-механическом заводе АО «Алмалыкский ГМК».

«На протяжении пяти лет конструкторы вели разработку новой уникальной техники, совершенствовали существующую продукцию, чтобы обеспечить наших заказчиков оборудованием, которое полностью соответствуют их потребностям. Сегодня Уралмашзавод поставляет на рынок горное оборудование, современные высокотехнологичные машины, которые ни в чем не уступают лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам превосходят их. Это позволяет нам участвовать в крупнейших проектах горнодобывающих компаний», — говорит Ян Центер.

Строительство обогатительной фабрики на Алмалыкском ГМК — первый совместный проект УЗТМ-КАРТЭКС и ЕЕ. В дальнейшем компании, в рамках созданного объединения, планируют совместное участие в строительстве других объектов как на территории Центральной Азии, так и в России.