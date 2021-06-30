США предоставит вертолет для Вооруженных сил Узбекистана

США предоставит Узбекистану вертолет Sikorsky S-92A. Он представляет собой многоцелевой вертолет гражданского и военного назначения, передает Trend со ссылкой на Uzreport.

Вертолет Sikorsky S-92A, необходимый для Вооруженных сил Узбекистана, был сфотографирован во время испытательного полета с авиастроительного завода авиационной корпорации Sikorsky в Коутсвилле штат Пенсильвания.

Он имеет регистрационный N305J и серийный 920305 номер соответственно. Однако информации о заказанном количестве Узбекистаном вертолетов S-92А нет.

Отмечается, что Авиационный регистр Международного авиационного комитета СНГ одобрил использование Sikorsky S-92A в Белоруссии, Молдове, Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, а также на Украине и в Узбекистане.