В Узбекистане с начала года произведено 108,78 тыс. легковых автомобилей

Узбекистан в январе-июне 2021 года выпустил более 108,78 тыс. легковых автомобилей, что на 24,18% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщает Госкомстата РУз, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В автомобильной промышленности в январе-июне 2021 года были произведены 31788 автомобилей марки «Кобальт» (-15,6%), 13943 - «Нексия» (-60,2%), 21962 – «Джентра» (-15,7%), 28772 – «Дамас» (+7,8 %), 6085 – «Спарк» (-58,1%) и 6230– «Лабо» (+79,1 %).

За январь-июнь 2021 года в республике произведено 1855 грузовых автомобилей (к соответствующему периоду 2020 года объем производства увеличился на 1,3 %).

За январь-июнь 2021 года в республике произведены 495 шт. автобусов (к соответствующему периоду 2020 года отмечено увеличение производства на 6,7 %).

За январь-июнь 2021 года в республике произведено 75,6 тыс. шт. автомобильных двигателей (снижение на 33,1 % к соответствующему периоду 2020 года).

За январь-июнь 2021 года в республике были произведены 173 трактора (к январю-июню 2020 года объем производства уменьшился на 72,5 %).