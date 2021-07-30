В Узбекистане выявлено еще 897 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 29 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 128 403 (+897), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
14 - в Навоийской области;
14 - в Бухарской области;
25 - в Кашкадарьинской области;
27 - в Сырдарьинской области;
34 - в Андижанской области;
36 - в Хорезмской области;
41 - в Наманганской области;
82 - в Ферганской области;
90 - в Республике Каракалпакстан;
92 - в Самаркандской области;
95 - в Джизакской области;
98 - в Сурхандарьинской области;
114 - в Ташкентской области;
135 - в Ташкенте.
Кроме того, за минувшие сутки 546 человек заболели пневмонией.
К прискорбию, за сутки 29 июля 2021 года в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 866.
За минувшие сутки 29 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 650 пациентов, из них:
14 - в Бухарской области;
25 - в Наманганской области;
30 - в Кашкадарьинской области;
49 - в Сырдарьинской области;
49 - в Хорезмской области;
58 - в Республике Каракалпакстан;
67 - в Ферганской области;
72 - в Ташкентской области;
75 - в Самаркандской области;
98 - в Сурхандарьинской области;
113 - в Ташкенте.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 122 368 (+650), показатель выздоровления - 95%.