В Узбекистане выявлено еще 897 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 29 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 128 403 (+897), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

14 - в Навоийской области;

14 - в Бухарской области;

25 - в Кашкадарьинской области;

27 - в Сырдарьинской области;

34 - в Андижанской области;

36 - в Хорезмской области;

41 - в Наманганской области;

82 - в Ферганской области;

90 - в Республике Каракалпакстан;

92 - в Самаркандской области;

95 - в Джизакской области;

98 - в Сурхандарьинской области;

114 - в Ташкентской области;

135 - в Ташкенте.

Кроме того, за минувшие сутки 546 человек заболели пневмонией.

К прискорбию, за сутки 29 июля 2021 года в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 866.

За минувшие сутки 29 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 650 пациентов, из них:

14 - в Бухарской области;

25 - в Наманганской области;

30 - в Кашкадарьинской области;

49 - в Сырдарьинской области;

49 - в Хорезмской области;

58 - в Республике Каракалпакстан;

67 - в Ферганской области;

72 - в Ташкентской области;

75 - в Самаркандской области;

98 - в Сурхандарьинской области;

113 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 122 368 (+650), показатель выздоровления - 95%.