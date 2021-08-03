Узбекистан планирует выращивать новые оливковые плантации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О присоединении Республики Узбекистан к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам (Женева, 9 октября 2015 года)», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Закон принят Законодательной палатой 6 июля 2021 года и одобрен Сенатом 31 июля 2021 года.

Основная цель Соглашения заключается в гармонизации национального и международного законодательства в области выращивания оливок, содействии в обмене информацией, координации научно-исследовательских работ, поощрении технического сотрудничества и исследований в области выращивания оливок и производства масла.

В Узбекистане имеется значительный потенциал в этом направлении. К примеру, оливки выращивают в Джаркурганском и Олтинсойском районах Сурхандарьинской области и Учкуприкском районе Ферганской области на площади около 20 га. Вместе с тем в стране пока еще нет научно обоснованных стандартов и рекомендаций по агротехнике выращивания и переработке оливок.

"Присоединение нашей страны к международному соглашению откроет ряд возможностей для дальнейшего развития отрасли в нашей стране", говорится в сообщении.

Так, будут созданы возможности для выращивания новых оливковых плантаций, запуска предприятий по их переработке, в том числе в тесном научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве с зарубежными странами.