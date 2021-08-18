Узбекистан привлечет ресурсы дочерних структур ИБР по развитию частного сектора

Узбекистан и ИБР договорились о расширении двустороннего сотрудничества путем привлечения дополнительных ресурсов дочерних структур Исламского банка развития (ИБР) – Исламской корпорации по развитию частного сектора, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).

Заместитель Премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков вчера в формате видеоконференции обсудил с вновь назначенным президентом ИБР Мухаммадом Сулейманом аль-Джассиром ряд вопросов, связанных с подготовкой к проведению 46-го Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР в Ташкенте и общим ходом развития двустороннего сотрудничества.

По информации МИВТ, в ходе беседы руководством ИБР была отмечена активность узбекской стороны в подготовке к проведению Ежегодного заседания. В рамках повестки дня были рассмотрены практические вопросы, связанные с организацией мероприятия и выработаны эффективные алгоритмы взаимодействия в данном направлении.

Ожидается, что в Ежегодном заседании примут участие 57 Управляющих от стран-членов ИБР – члены правительств и министры, ответственные за сферы финансов, экономики, планирования и международного сотрудничества, руководители центральных банков и другие официальные лица стран-членов, а также высокопоставленные представители международных финансовых институтов (МФИ), международных организаций развития, делового сектора, гражданского общества, научных кругов, средств массовой информации и других заинтересованных сторон. Всего ожидается присутствие более 2 тысяч участников.

Отмечалось, что проведение мероприятия подобного уровня и масштаба позволит привлечь внимание широкой общественности и инвесторов к осуществляемым в Узбекистане реформам, придать новый импульс развитию сотрудничества с ИБР и увеличить портфель инвестиций банка в Узбекистан.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о расширении двустороннего сотрудничества путем привлечения дополнительных ресурсов дочерних структур ИБР – Исламской корпорации по развитию частного сектора, Международной исламской торгово-финансовой корпорации и Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортного кредитования для финансирования проектов в Узбекистане.

Также было согласовано, что стороны проработают инициативу открытия регионального представительства ИБР в Узбекистане в ближайшей перспективе.