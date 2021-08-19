В Узбекистане объем производства промышленной продукции предприятий СЭЗ увеличился в 1,5 раза

Объем производства промышленной продукции предприятий СЭЗ в январе-июне 2021 года достиг 7,44 трлн сумов ($699 миллиона), передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

В Узбекистане предприятия специальных экономических зон (СЭЗ) в январе-июне получили убыток до уплаты налога на прибыль на 257,9 млрд сумов ($24 миллиона). В прошлом году за тот же период был зафиксирован доход на 500,8 млрд ($47 миллиона).

Отметим, что Госкомстат сложил показатели прибыли и убытка всех предприятий, поэтому часть фирм могла уйти в плюс, а часть в минус, но в итоге суммарно организации СЭЗ ушли в убыток.

Сообщается, что на 1 июля в специальных экономических зонах работали 529 предприятий, тогда как по состоянию на 1 апреля их было 526.

Несмотря на отрицательный финансовый результат, фирмы специальных экономических зон сократили дебиторскую задолженность до 3,8 трлн сумов/$357 миллиона (-11,9 процента). Кредиторская задолженность упала до 5,2 трлн сумов/$489 миллиона (на 9,7 процента).

Объем производства промышленной продукции предприятий СЭЗ в январе-июне 2021 года достиг 7,44 трлн сумов ($699 миллиона), что в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт в этом году составил 1,06 трлн сумов ($100 миллионов).

Объем строительных работ, выполненных за полгода собственными силами в СЭЗ, составил 12,6 млрд сумов ($1,2 миллиона). В прошлом году за тот же период данный показатель был на уровне 10,5 млрд сумов ($986 956).

За счет всех источников финансирования в основной капитал было вложено инвестиций на 1,36 трлн сумов ($127 834). Это на 42,9 процента больше, чем в январе-июне прошлого года.