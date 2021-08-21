Великобритания заинтересована в реализации инвестиционных проектов в Узбекистане

Представители Посольства Узбекистана провели переговоры с директором по государствам Европы, Ближнего Востока и Азии британского производителя медицинского оборудования «Aerolase» Джоном Лениханом для обсуждения возможности реализации инвестиционных проектов в нашей стране, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

Джон Ленихан был ознакомлен с инвестиционным потенциалом Узбекистана, создаваемым благоприятным климатом для иностранных инвесторов, в том числе предоставляемыми льготами и преференциями. С учетом этого, а также географического расположения Узбекистана и потенциальной емкости регионального рынка представителем «Aerolase» была выражена заинтересованность в налаживании работы в нашей стране.

Намечены шаги по проведению в ближайшее время переговоров с рядом потенциальных партнеров в целях предметного обсуждения направлений сотрудничества.

Компания «Aerolase» специализируется на производстве медоборудования для проведения хирургических и косметических операций на коже, в том числе лечения широкого спектра дерматологических заболеваний. Продукция компании широко применяется в ряде стран Америки и Европы.