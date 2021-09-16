БДИПЧ ОБСЕ открыло 9-ю миссию по наблюдению за выборами в Узбекистане

БАКУ/Trend/- Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 15 сентября открыло миссию по наблюдению за выборами президента Узбекистана, которые состоятся 24 октября, сообщает Trend со ссылкой на БДИПЧ.

Это 400-я миссия с момента создания БДИПЧ 30 лет назад и 9-я миссия бюро по наблюдению за выборами в Узбекистане.

Миссию возглавляет Оуэн Мерфи, она состоит из 11 экспертов основной команды, базирующейся в Ташкенте, и 28 долгосрочных наблюдателей, которые должны прибыть на следующей неделе и начать работать во всех регионах страны с 24 сентября. Кроме того, БДИПЧ планирует запросить страны-участники ОБСЕ направить 250 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до выборов, говорится в пресс-релизе миссии.

В ходе наблюдения миссия оценит соответствие проведения выборов обязательствам Узбекистана перед ОБСЕ, другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.

Наблюдатели будут осуществлять мониторинг основных аспектов выборов, включая регистрацию избирателей, предвыборную кампанию, работу избирательных комиссий и соответствующих государственных органов. Эксперты миссии проанализируют избирательное законодательство и его применение, а также вопросы разрешения споров, связанных с выборами. Миссия также будет следить за освещением кампании в средствах массовой информации.

Неотъемлемой частью наблюдения станут встречи с представителями государственных органов, политических партий, гражданского общества, СМИ и международного сообщества.

В ходе наблюдения — примерно через три недели — будет опубликован промежуточный отчет, сообщил Оуэн Мерфи. На следующий день после выборов БДИПЧ представит предварительные выводы и заключения. Окончательный отчёт, в котором будут подведены итоги наблюдения и даны рекомендации, должен быть опубликован примерно через два месяца после окончания избирательного процесса.