Ценные бумаги Узметкомбината могут выйти на международные финансовые рынки

Агентство Standard and Sensetive Ratings присвоило рейтинг предприятия эмитента ценных бумаг АО «Узметкомбинат» по национальной шкале на уровне (uz) «AA» с прогнозом «стабильный» по результатам 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Курсив, сообщается на сайте предприятия.

«В течение рассматриваемого периода основные показатели деятельности АО «Узметкомбинат» демонстрировали положительный тренд роста. По итогам 2020 года показатели ликвидности АО «Узметкомбинат» продемонстрировали высокий уровень, и все коэффициенты ликвидности находились выше рекомендуемой нормы»,- отмечается в заявлении.

Активы предприятия по итогам 2020 года увеличились на 15,48% и достигли 4,4 трлн сумов. Собственный капитал АО вырос на 7,79% и составил 1,8 трлн сумов.

Агентство также присвоило рейтинг привлекательности ценных бумаг АО по национальной шкале на уровне (uz) «AA+» по результатам торгов на Республиканской фондовой бирже за 8 месяцев 2021 года.

«Данные показатели позволяют повысить инвестиционную привлекательность и увеличить обращение ценных бумаг АО «Узметкомбинат» на первичном и вторичном рынке ценных бумаг, а также обеспечить выход компании на международные финансовые рынки и привлечь прямые иностранные инвестиции»,- отмечается в сообщении.