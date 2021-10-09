В Узбекистане за сутки выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за сутки выявлен 451 случай инфицирования COVID-19, 510 человек выздоровели, трое - скончались, сообщает Trend со ссылкой на узбекский минздрав.

С начала пандемии общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 177 834, из них 173 166 человек выздоровели, 1 266 - скончались.

За последние сутки в Ташкенте выявлено 194 случая инфицирования коронавирусом, в Ташкентской области - 92, в Каракалпакстане - 15, в Андижанской области - 14, в Бухарской и Джизакской областях - по девять, в Кашкадарьинской области - семь, в Навоийской - три, в Наманганской - девять, в Самаркандской - 37, в Сырдарьинской - 13, в Сурхандарьинской - девять, в Ферганской - 29, в Хорезмской области - 11.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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