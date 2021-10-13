Названо число вакцинированных от коронавируса в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 234 929 человек, сообщает Trend со ссылкой на узбекский минздрав.

Первую дозу вакцины получили 85 712 человек , вторую - 67 460 человек, третью - 81 757 человек.

По числу использованных за сутки доз вакцины лидируют Сурхандарьинская (32 046), Ташкентская (30 752) и Наманганская (26 238) области.

До сегодняшнего дня в Узбекистане в целом вакцинировано 22 956 058 человек, из которых 12 414 142 получили первую дозу, 7 244 022 - вторую и 3 297 894 - третью дозу препарата.

По числу использованных доз с начала вакцинации в республике лидируют Ферганская (2 459 309), Андижанская (2 415 583) и Наманганская (2 399 335) области.

(Автор: Фахри Вакилов, Редактор: Эльдар Пашаев)

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