Возобновлены автобусные рейсы между Узбекистаном и Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - Таджикская компания объявила о возобновлении автобусного рейса «Худжанд-Ташкент-Худжанд». Отправиться из Худжанда в Ташкент и обратно можно будет уже сегодня, передает в понедельник Trend со ссылкой на kun.uz.

Двухэтажные автобусы будут курсировать ежедневно. При переходе границы пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации против COVID-19, а при его отсутствии – сдать экспресс-тест на коронавирус.

По словам представителя транспортной компании Asian Express в Худжанде Анвара Гиясова, первое время автобусы будут курсировать ежедневно - один раз в день. В дальнейшем, если желающих будет много, рейсы будут увеличены до 2-3 раз в день.

Стоимость поездки в одном направлении составляет 100 сомони (около $9). В Ташкенте конечной остановкой будет автостанция «Сабир Рахимов». Оттуда же будет осуществляться обратный рейс до Худжанда. Время назначения – 18:00, в зимнее время – 16:00.

«После того, как будет осуществлен первый пробный рейс в условиях пандемии, можно будет уже точно понять, сколько все это займет времени», - отметил Анвар Гиясов.

(Автор: Фарида Нури)