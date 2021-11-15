В Узбекистане изучают причины роста цен на бензин

Соответствующие ведомства ведут работу по выявлению и устранению факторов, влияющих на цены на бензин.

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

«На сегодняшний день Антимонопольным комитетом совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности, республиканской товарно-сырьевой биржей и другими ведомствами продолжается работа по выявлению и устранению факторов, влияющих на цены на бензин, в том числе признаков действий участников рынка, направленных на искусственное их завышение», - говорится в сообщении.

Дополнительная информация о проводимой работе будет представлена на совместной пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с начала текущего года биржевая стоимость бензина АИ-80 увеличилась на 70%.