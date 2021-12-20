Импорт Узбекистана вырос почти на 20%
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Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр
За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей – руководитель следственной группы
Азербайджану переданы записи «черного ящика» потерпевшего крушение вертолета Госпогранслужбы – Эльчин Мамедов
В 2021 году решения «Лаборатории Касперского» в среднем обнаруживали ежедневно 380 тысяч вредоносных файлов
Национальное информационное агентство Узбекистана присоединилось к медиаплатформе "Тюркский мир" (Turkic.World) (ФОТО)
Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья
Турция продолжит пресекать действия сил, пытающихся подорвать экономическую стабильность страны - Эрдоган
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО)