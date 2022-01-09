В Узбекистане кредитование промышленности за год выросло более чем на 15%

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2021 года объем выделенных в сфере промышленности Узбекистана кредитов вырос на 15,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (99,4 триллиона сумов, или 9,1 миллиарда долларов) - до 115 триллионов сумов (10,6 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

При этом кредиты, выделенные в сфере сельского хозяйства, выросли на 26,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (27,4 триллиона сумов, или 2,5 миллиарда долларов) - до 34,9 триллиона сумов (3,2 миллиарда долларов).

В сфере строительства в январе - ноябре выделенные кредиты выросли на 28,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,3 триллиона сумов, или 677,5 миллиона долларов) - до 9,4 триллиона сумов (872,8 миллиона долларов).

Размер кредитов, выделенных в сфере торговли и услуг, вырос на 40,1 процента по сравнению с январем - ноябрем прошлого года (19,3 триллиона сумов, или 1,7 миллиарда долларов) - до 27 триллионов сумов (2,5 миллиарда долларов).

Кредиты, выделенные в сфере транспорта и коммуникаций, выросли на 7,7 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года - до 28,3 триллиона сумов (2,6 миллиарда долларов).

Размер кредитов, выделенных в других сферах экономики Узбекистана, в январе - ноябре составил 30,8 триллиона сумов (2,8 миллиарда долларов).

Официальный курс на шестое января составляет 10 812 сума/1 доллар.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @NatavanRzayeva5