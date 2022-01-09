В Узбекистане выявили первый случай заражения «омикроном»

В Узбекистане обнаружили первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) штаммом B.1.1.529, который получил обозначение «омикрон». Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минздрава РУз, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен 7 января у иностранного гражданина, приехавшего в Узбекистан из-за границы.

Ранее сообщалось, что в связи с обнаружением штамма «омикрон» на территории республики меры предосторожности и ограничения будут усилены.