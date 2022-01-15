ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7,4% - Мирзиёев

15 января под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное приоритетным задачам организации новой системы работы «махаллабай» и обеспечения занятости населения в текущем году, передает Trend со ссылкой на "Kun.uz".

В ходе совещания глава государства сообщил, что в результате реформ и проделанной работы в махаллях, а также развития предпринимательства в прошлом году ВВП Узбекистана вырос на 7,4%.

В регионах 100 тыс. новых предпринимателей начали свою работу. Число самозанятых лиц достигло 1,2 млн.

В результате работы в разрезе махаллей 583 тыс. семей, которых включили в «железную тетрадь», были обеспечены постоянным доходом.

«Мы объявили 2022 год - «Годом обеспечения интересов человека и развития махалли». Исходя из этого, в текущем году во всех махаллях должны быть кардинальные изменения», - сказал Мирзиёев.