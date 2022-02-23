Узбекская авиакомпания планирует нарастить пассажироперевозки в 2022 г.

Узбекистан 23 февраля 2022 14:14 (UTC+04:00)
Узбекская авиакомпания планирует нарастить пассажироперевозки в 2022 г.
Названа перевалка портами Турции грузов из США по итогам января 2022 г.
Названа перевалка портами Турции грузов из США по итогам января 2022 г.
Индия отложила сделку по закупке у США беспилотников Predator
Индия отложила сделку по закупке у США беспилотников Predator
Блинкен отказался от встречи с Лавровым
Блинкен отказался от встречи с Лавровым
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане приемным семьям будет оказана соцподдержка - министр Общество 14:57
Иран в скором времени откроет торговое представительство в Катаре Экономика 14:56
Группа депутатов британского парламента выступила с совместным заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии в Ходжалы Политика 14:48
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на физулинском направлении Происшествия 14:44
Названа перевалка портами Турции грузов из США по итогам января 2022 г. Турция 14:40
Депутаты Милли Меджлиса посетили Голубую мечеть в Ереване (ФОТО) Политика 14:31
Азербайджанец включен в список самых завидных женихов России Звёздный мир 14:23
Новый проект. Один день по горячим следам азербайджанского полицейского (ВИДЕО) Интересное 14:17
Какое мистическое здание в Ичери шехер могли посетить инопланетяне? (ФОТО) Культура 14:16
Узбекская авиакомпания планирует нарастить пассажироперевозки в 2022 г. Узбекистан 14:14
Сплав любовных интриг с участием звезд Азербайджана, Украины и Беларуси Культура 14:14
Сахиль Бабаев внес ясность в вопрос присвоения добровольцам статуса «Ветеран войны» Общество 14:06
В России за сутки выздоровели после коронавируса 179 203 человека Россия 14:01
Декларация о союзническом взаимодействии выводит отношения Азербайджана и РФ на новый уровень Политика 13:52
Азербайджанские депутаты приняли участие в вечере памяти жертв Ходжалинской трагедии в Ор-Акиве (ФОТО) Политика 13:41
В Москве открылась фотовыставка, посвященная 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией Политика 13:36
Дни Азербайджана в Москве - важное и значимое событие – Тимур Вайнштейн Политика 13:30
Азербайджан и Катар обсудили энергетическое сотрудничество Энергетика 13:24
Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла Общество 13:21
Назван срок начала выплаты пенсии ветеранам войны по списку минобороны Азербайджана Общество 13:17
Комитет парламента Грузии одобрил кредитное соглашение с Французским агентством развития Грузия 12:49
В Баку работу метро продлят в день матча "Карабах" - "Марсель" Общество 12:40
Власти Польши отменят большинство коронавирусных ограничений Европа 12:37
Азербайджанские артисты славят искусство своей страны по всему миру - руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман Политика 12:34
Узбекско-китайское СП объявило тендер на поставку запчастей для регуляторов давления газа Тендеры 12:29
AccessBank оказал поддержку 532 фермерам Финансы 12:28
Азербайджан в январе 2022 г. стал основным импортером автомобилей из Грузии Грузия 12:27
Гендиректор TANAP о возможности транспортировки водорода по трубопроводу Энергетика 12:17
В ряде городов США 26 февраля объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии Политика 12:15
Минкультуры Азербайджана предложило создать специализированные центры для развития творческого сектора Общество 12:10
Цена газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м Европа 12:04
В Азербайджане отмечается динамичный рост креативной индустрии и авторского творчества - Камран Иманов Экономика 12:04
Армяне разрушили в Ходжалы все школы – замминистра Общество 11:59
Назван планируемый объём поставок газа по TANAP в 2022 г. Энергетика 11:45
В Азербайджане завершен ремонт нефтеналивного танкера (ФОТО) Экономика 11:45
В Азербайджане приватизирован ряд объектов госсобственности Экономика 11:40
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по ремонту оборудования Тендеры 11:33
SOFAZ обнародовал разбивку инвестиций по регионам Энергетика 11:32
Гендиректор TANAP об этапах расширения пропускной способности трубопровода Энергетика 11:29
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 11:26
Сколько билетов продано на матч «Карабах» - «Марсель»? Общество 11:25
Госнефтефонд Азербайджана о возможности изменений в структуре инвестпортфеля Энергетика 11:23
В Баку завершается подготовка к проведению 30-й годовщины Ходжалинского геноцида Общество 11:18
Из-за повышения налога в Израиле прекращены продажи гибридных Toyota Prius и Hyundai Ionic Израиль 11:17
Назван объём транспортировки газа по TANAP в Турцию и Европу Энергетика 11:15
Скончался народный артист Азербайджана Камиль Джалилов Социум 11:14
В МВД Азербайджана назвали число погибших в результате подрыва на минах на освобожденных территориях Общество 11:10
АБР в 2022 году планирует выделить Таджикистану 193 миллионов долларов в виде грантов Таджикистан 11:06
В Узбекистане разрабатываются зарядные устройства для электромобилей Узбекистан 10:58
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 20 новых случаев, 1 летальный исход Кыргызстан 10:54
В Азербайджане кредитование сектора промышленности и производства незначительно сократилось за год Финансы 10:54
Туркменистан и Россия обсудили повестку предстоящего Каспийского саммита Бизнес 10:50
В МВД Азербайджана назвали число граждан, незаконно посетивших освобожденные территории Общество 10:46
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Правильный Выбор»! (ФОТО) Бизнес 10:43
Стоимость азербайджанской нефти вновь превысила $100 за баррель Энергетика 10:41
Планируется восстановить творческую индустрию в Карабахе - министр Общество 10:39
В Азербайджане ожидается рост доли творческой индустрии в ВВП Экономика 10:37
Переговоры по иранской сделке находятся на завершающей стадии - Ванд Цюнь Ядерная программа 10:32
Когда Путин говорит о «спорных территориях», он имеет в виду ряд подконтрольных Армении сел Газахского района – Эльчин Мирзабейли Политика 10:29
В Азербайджане обсудили вопрос создания завода по сборке электромобилей (ФОТО) Бизнес 10:23
В Азербайджане вырос объем кредитов, выданных в сфере недвижимости Финансы 10:17
Товарооборот между Грузией и Турцией значительно вырос за год Грузия 10:16
В Туркменистане завершилась регистрация кандидатов для участия в президентских выборах Бизнес 09:58
Весенне-полевые работы стартовали в одной из областей Казахстана Казахстан 09:57
Узбекистан и Пакистан нацелены на укрепление двусторонних связей Узбекистан 09:44
Индия отложила сделку по закупке у США беспилотников Predator Другие страны 09:39
МИД Азербайджана отреагировал на публикацию искаженного текста Туркменчайского договора на странице МИД РФ Политика 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 февраля Финансы 09:32
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Украины Турция 09:13
Названо количество судов, принятых турецким портом BOTAŞ в январе 2022 г. Турция 09:02
Власти Гонконга раздадут жителям по $1,2 тыс. в виде потребительских купонов В мире 08:56
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии Политика 08:39
Эпидемиолог объяснил, когда может быть отменено ношение масок в Грузии Грузия 08:22
88% абонентов, звонивших в колл-центр «Nar», высоко оценили уровень обслуживания ИКТ 08:21
Производители кожных изделий из Турции нацелены на $200 млн экспорт в Россию Турция 08:12
Президенты Турции и ФРГ встретились в Дакаре Турция 08:08
Содействие торговому и транспортному секторам Грузии остается главным приоритетом АБР - постпред (Интервью) Грузия 08:00
Казахстан возобновляет авиарейсы в Египет Казахстан 07:48
Япония ввела ряд санкций против России Другие страны 07:04
Блинкен отказался от встречи с Лавровым США 06:31
Число жертв паводка в Бразилии достигло 195 Другие страны 05:54
Израиль нанес удары ракетами по окрестностям сирийской Эль-Кунейтры Израиль 05:22
Президент Турции принял участие в открытии стадиона в Дакаре Турция 04:48
Стороны развивают прогресс на переговорах по иранской сделке - Белый дом США 04:11
"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА В мире 03:40
Министр торговли Турции посетит Туркменистан Турция 03:09
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева присутствовала на гала-концерте «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене» в Москве (ФОТО) Общество 02:38
Московская декларация - это удар по многолетним усилиям армянской диаспоры в РФ - Эмин Алиев в программе "Специальный выпуск" на CBC (ВИДЕО) Политика 01:47
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Москве с выставкой «Произведения из коллекции Третьяковской галереи» (ФОТО) Общество 01:38
Президент Ильхам Алиев: Российско-азербайджанские отношения проверены временем Политика 01:10
Байден заявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против России США 00:55
ВОЗ сообщила о снижении на 21% случаев заражения коронавирусом за неделю В мире 00:47
Президент Ильхам Алиев: Декларация, которая подписана сегодня, выводит отношения между Азербайджаном и Россией на союзнический уровень (Речь главы государства) Политика 00:19
Обнародованы совокупные активы банков Азербайджана за январь Финансы 00:02
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень Политика 22 февраля 23:51
В Азербайджане понизился показатель уровня воды в реках Общество 22 февраля 23:47
Сборы азербайджанской СК "Pasha Sığorta" возросли Экономика 22 февраля 23:40
В Азербайджане назван объем денежной массы в манатном выражении за январь Финансы 22 февраля 23:27
Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к международным организациям в связи c 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида Общество 22 февраля 23:09
Президент Ильхам Алиев ознакомился с Координационным центром правительства России (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22 февраля 23:03
Все новости