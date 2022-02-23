Узбекская авиакомпания планирует нарастить пассажироперевозки в 2022 г.
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Группа депутатов британского парламента выступила с совместным заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии в Ходжалы
Азербайджанские депутаты приняли участие в вечере памяти жертв Ходжалинской трагедии в Ор-Акиве (ФОТО)
В Москве открылась фотовыставка, посвященная 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией
Азербайджанские артисты славят искусство своей страны по всему миру - руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман
Минкультуры Азербайджана предложило создать специализированные центры для развития творческого сектора
В Азербайджане отмечается динамичный рост креативной индустрии и авторского творчества - Камран Иманов
В МВД Азербайджана назвали число погибших в результате подрыва на минах на освобожденных территориях
Когда Путин говорит о «спорных территориях», он имеет в виду ряд подконтрольных Армении сел Газахского района – Эльчин Мирзабейли
МИД Азербайджана отреагировал на публикацию искаженного текста Туркменчайского договора на странице МИД РФ
Содействие торговому и транспортному секторам Грузии остается главным приоритетом АБР - постпред (Интервью)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева присутствовала на гала-концерте «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене» в Москве (ФОТО)
Московская декларация - это удар по многолетним усилиям армянской диаспоры в РФ - Эмин Алиев в программе "Специальный выпуск" на CBC (ВИДЕО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Москве с выставкой «Произведения из коллекции Третьяковской галереи» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Декларация, которая подписана сегодня, выводит отношения между Азербайджаном и Россией на союзнический уровень (Речь главы государства)
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень
Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к международным организациям в связи c 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида