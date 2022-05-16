В Узбекистане прошла встреча с Генеральным секретарем ШОС

БАКУ /Trend/ - 16 мая 2022 года и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел встречу с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, прибывшим в страну с визитом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ШОС.

Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС.

Стороны отметили успешное проведение более 40 мероприятий Организации под узбекским председательством, обсудили организационные вопросы и повестку дня запланированных на май-сентябрь текущего года встреч на высоком уровне.

Отмечено, что по инициативе Узбекистана запущены новые направления сотрудничества в рамках ШОС, которые способствуют обогащению её повестки дня с учетом современных реалий.

Так, впервые прошли министерские встречи государств-членов ШОС по вопросам информационно-коммуникационных технологий, сокращения бедности, а 17 мая в Ташкенте состоится первая встреча руководителей ведомств, отвечающих за карантин растений.

Генеральный секретарь ШОС высоко оценил ход подготовки к главному событию – заседанию Совета глав государств ШОС 15-16 сентября 2022 года, проводимую Узбекистаном масштабную работу по содержательному наполнению Самаркандского саммита.

В данном контексте сторонами подчеркнута необходимость продолжения активных усилий по ускорению процесса согласования документов, планируемых к подписанию в рамках предстоящего саммита.

Состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию деятельности ШОС, повышению её авторитета на международной арене.

На переговорах также рассмотрены отдельные вопросы международной и региональной повестки, в том числе текущая ситуация в Афганистане.