Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос за год более чем наполовину

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 61,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,6 миллиарда долларов) - до 17,2 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, при этом внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ в январе – апреле 2022 года составил 5,4 миллиарда долларов, увеличившись на 29,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (4,2 миллиарда долларов).

Внешнеторговый оборот Узбекистана с другими странами в указанный период вырос на 81,7 процента по сравнению с январем - апрелем 2021 года (6,4 миллиарда долларов) - до 11,7 миллиарда долларов.

В отчетный период экспорт товаров и услуг из Узбекистана составил 7,1 миллиарда долларов, а импорт – 10,1 миллиарда долларов.

Крупнейшими торговыми партнерами Узбекистана в январе - апреля 2021 года стали Китай, Россия, Казахстан, Турция, Республика Корея, Германия и Кыргызстан.

Twitter: @NatavanRzayeva5