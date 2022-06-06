Узбекистан за год увеличил экспорт товаров и услуг в разы

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,5 миллиарда долларов) – до семи миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.
По данным ведомства, узбекский экспорт в страны СНГ в указанный период составил 1,7 миллиарда долларов, в другие страны – 5,3 миллиарда долларов.
В январе - апреле 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 61,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,6 миллиарда долларов) - до 17,2 миллиарда долларов.
Экспорт из Узбекистана по видам товаров и услуг в январе – апреле 2022 года
|
Виды товаров и услуг
|
Объем экспорта (млн долларов)
|
Хлопок
|
3,5
|
Химические товары и изделия из них
|
394,3
|
Черные металлы
|
60
|
Цветные металлы
|
504,3
|
Энергетика и нефтепродукты
|
293,2
|
Машины и оборудование
|
231
|
Золото
|
2970,9
|
Продукты питания
|
442,9
|
Строительство
|
4,8
|
Транспорт
|
524,4
|
Другие услуги
|
139,4
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