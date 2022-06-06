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Узбекистан за год увеличил экспорт товаров и услуг в разы

Узбекистан Материалы 6 июня 2022 09:19
Узбекистан за год увеличил экспорт товаров и услуг в разы

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,5 миллиарда долларов) – до семи миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, узбекский экспорт в страны СНГ в указанный период составил 1,7 миллиарда долларов, в другие страны – 5,3 миллиарда долларов.

В январе - апреле 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 61,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,6 миллиарда долларов) - до 17,2 миллиарда долларов.

Экспорт из Узбекистана по видам товаров и услуг в январе – апреле 2022 года

Виды товаров и услуг

Объем экспорта (млн долларов)

Хлопок

3,5

Химические товары и изделия из них

394,3

Черные металлы

60

Цветные металлы

504,3

Энергетика и нефтепродукты

293,2

Машины и оборудование

231

Золото

2970,9

Продукты питания

442,9

Строительство

4,8

Транспорт

524,4

Другие услуги

139,4

Twitter: @NatavanRzayeva5

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