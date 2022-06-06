Узбекистан за год увеличил экспорт товаров и услуг в разы

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,5 миллиарда долларов) – до семи миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, узбекский экспорт в страны СНГ в указанный период составил 1,7 миллиарда долларов, в другие страны – 5,3 миллиарда долларов.

В январе - апреле 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 61,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,6 миллиарда долларов) - до 17,2 миллиарда долларов.

Экспорт из Узбекистана по видам товаров и услуг в январе – апреле 2022 года

Виды товаров и услуг Объем экспорта (млн долларов) Хлопок 3,5 Химические товары и изделия из них 394,3 Черные металлы 60 Цветные металлы 504,3 Энергетика и нефтепродукты 293,2 Машины и оборудование 231 Золото 2970,9 Продукты питания 442,9 Строительство 4,8 Транспорт 524,4 Другие услуги 139,4

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