Узбекистан намерен наращивать долю ВИЭ в производстве электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в ближайшие годы будет развернута генерация возобновляемых источников энергии общей мощностью более 8 ГВт.

Об этом на втором региональном саммите по Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН в Алматы сказал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, передает Trend в четверг со ссылкой на "Газета.uz".

Глава правительства напомнил, что страна намерена увеличить к 2030 году долю ВИЭ до 25 процентов в общем объеме производства электроэнергии.

Абдулла Арипов также сообщил, что правительство страны поставило задачу по переходу до конца 2022 года всех государственных учреждений и компаний на возобновляемые источники энергии.

В то же время вводятся нормы по обязательному внедрению альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий в строительстве социальных, инфраструктурных и жилищных объектов в рамках реализуемых госпрограмм.

Согласно обновленным обязательствам Узбекистана по борьбе с глобальным потеплением к 2030 году страна намерена снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35 процентов от уровня 2010 года.