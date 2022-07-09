Депозиты в банках Узбекистана выросли за год более чем на треть

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2022 года суммарные депозиты в банках Узбекистана выросли на 37,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (126,2 триллиона сумов, или 11,6 миллиарда долларов) - до 173,9 триллиона сумов (16 миллиардов долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, из общего объема депозитов в указанный период на долю государственных банков пришлись 112,9 триллиона сумов (10,4 миллиарда долларов), а на долю частных банков – 61 триллион сумов (5,6 миллиарда долларов).

Выданные банками Узбекистана кредиты в указанный период выросли на 15,9 процента по сравнению с январем - маем 2021 года (297,8 триллиона сумов, или 27,4 миллиарда долларов) – до 345,2 триллиона сумов (31,8 миллиарда долларов).

Из них государственные банки выдали кредиты на 292,1 триллиона сумов (26,9 миллиарда долларов), частные – на 53 триллиона сумов (4,9 миллиарда долларов).

Twitter: @NatavanRzayeva5