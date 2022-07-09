В Узбекистане обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с ЕБРР

БАКУ /Trend/ - 7 июля текущего года в г.Лондоне прошла встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Как передает Trend об этом сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В центре внимания сторон были вопросы углубления двустороннего сотрудничества, имея ввиду дальнейшие меры по поддержке частного сектора, продвижению экологически чистых энергетических и ресурсных решений в промышленности и социальной сфере, а также повышению инвестиционной привлекательности различных секторов экономики Узбекистана.

Главой ЕБРР была выражена приверженность дальнейшей поддержке реализации программы социально-экономических реформ, осуществляемых в Узбекистане и продвижению совместных инициатив.

Был предметно рассмотрен ход реализации текущего инвестиционного портфеля, состоящего из 16 проектов на сумму свыше 1 млрд евро. Стоит отметить, что в 2021 году ЕБРР инвестировал более 600 миллионов евро для реализации 22 проектов в Узбекистане. В ходе диалога были выработаны алгоритмы дальнейшего взаимодействия по решению имеющихся вопросов и ускорению практической имплементации рассматриваемых проектов.

На повестке переговоров также стояли вопросы сотрудничества с Банком по направлениям наращивания экспортного потенциала Узбекистана, развития региональных транспортных маршрутов, а также поддержки женского и молодежного предпринимательства.

Руководством ЕБРР была выражена готовность продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы для обеспечения открытости и прозрачности в приватизационных процессах, а также создании конкурентной и равной среды для всех участников рынка.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить совместную деятельность по продвижению достигнутых договоренностей и проработке новых направлений многопланового партнерства.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Министерством водного хозяйства республики Узбекистан и ЕБРР в отношении сотрудничества по развитию институционального управления и цифровизации в секторе ирригационного водоснабжения в Узбекистане.