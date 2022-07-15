Проблемные кредиты в банках Узбекистана выросли за год более чем на треть

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2022 года объем проблемных кредитов в банках Узбекистана вырос на 4,3 триллиона сумов (392,6 миллиона долларов), или на 30,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,3 триллиона сумов (1,7 миллиарда долларов), составив 5,3 процента от общего объема выданных кредитов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в январе – мае 2021 года проблемные кредиты в банках Узбекистана составили 14 триллионов сумов (1,3 миллиарда долларов).

В январе - мае 2022 года проблемные кредиты в государственных банках Узбекистана составили 16 триллионов сумов (1,5 миллиарда долларов), в частных – 2,2 триллиона сумов (202,4 миллиона долларов).

Twitter: @NatavanRzayeva5